Bisio acusó a Fiorini de "comprar la voluntad" de LLA "con tres caramelos"

Luego de conocerse que el bloque de LLA apoyará el Presupuesto y la Fiscal Impositiva, desde el espacio de Fuerza Patria apuntaron fuerte contra el intendente interino, Juan Fiorini, y los ediles libertarios.

En una entrevista con Grupo La Verdad, el concejal por Fuerza Patria Gastón Bisio dejó en claro que el bloque rechazará el Presupuesto y la Fiscal Impositiva 2026.

“Nuestra posición es no acompañar el despacho que sacó el oficialismo junto con La Libertad Avanza. No nos quedamos con que votamos en contra porque somos oposición”, expresó.

En tanto, Bisio se refirió también al sorpresivo apoyo libertario, luego de los cuestionamientos públicos y poner contra las cuerdas a Fiorini: "No es un Ejecutivo que escuche lo que podemos aportar, sino que junta los votos con los espacios políticos afines y van para adelante con eso. No sé si el intendente tuvo algún kiosco, porque termina comprando la voluntad con tres caramelos”.

“Tanto Petrecca como Fiorini se pintaron de violeta libertario y acompañaron a la campaña nacional del presidente Milei”, concluyó.