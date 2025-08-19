Milei llegará a Junín el lunes próximo

La formación de una ciclogénesis y el pronóstico de vientos fuertes fueron condición suficiente para que Casa Militar y el mismo presidente Javier Milei decidieran posponer un acto clave en Junín, que iba a inaugurar la campaña conjunta de La Libertad Avanza para las elecciones del 7 de septiembre y del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires.

Altas fuentes de la Presidencia confirmaron a Infobae que el evento se pasó para el lunes de la semana que viene, pero que será solamente eso: un cambio de fecha. Los condimentos generales que hacían a ese acto seguirán siendo los mismos. Milei planea hablar cerca de las 20 horas y será antecedido por su primer candidato a diputado nacional, José Luis Espert. Allí se sacarán una foto los primeros 20 candidatos bonaerenses que se postulan para el Congreso Nacional, que también servirá como postal para posicionar a referentes provinciales que están disputando cargos para la Legislatura y el Senado bonaerense.

La posibilidad de que suspendiera el acto de hoy ya estaba inmanente en varias conversaciones que se produjeron al comienzo del lunes. “Le tengo miedo al temporal que se viene. Va a ser un caos”, decía un candidato libertario, en referencia a que eso podría traer complicaciones al ingreso a Junín, pero, sobre todo, una merma en la cantidad de asistentes al Teatro San Carlos, con una capacidad para 2000 personas.

Aquello resultó profético. En rigor, fueron cuestiones que conversaron Santiago Caputo junto a los armadores Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, así como el diputado nacional Diego Santilli. Esa reunión en el despacho del asesor presidencial viró a otra más amplia, la mesa política del partido libertario, el cual integran Caputo, Pareja, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem. Ahí es donde se ponen en común los aspectos más importantes en términos del discurso estratégico para la campaña y la fase más operativa, con la definición de dónde se realizarán los actos clave de acá a las próximas semanas.

Milei tendrá tres o cuatro eventos de relevancia. Además de Junín, se espera que el 27 de agosto encabece un acto en Lomas de Zamora, el cual se enmarcará con el inicio de la campaña electoral a nivel nacional. El cierre libertario rumbo al 7 de septiembre será en un club que queda en el límite entre la localidad de Moreno y la de General Rodríguez, en la Primera Sección Electoral, el bastión clave donde el Gobierno busca sacar el diferencial para disputarle los votos globales al peronismo-kirchnerista.

Los libertarios prevén que sea una elección reñida y quieren disputar voto por voto. En la Tercera ya se visualizan como eventuales perdedores, y en la Primera (la que más electorado aglomera) creen que ganarán por unos puntos de diferencia. En la Quinta, en la Sexta y en la Séptima creen que ese margen será aún mayor. Y en la Segunda, Cuarta y Octava hay cautela. Son perspectivas que se dieron ayer en una reunión de campaña con actores del PRO que fue encabezado por Ritondo y Pareja.

Fuente infobae