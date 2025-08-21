Cómo votaron los diputados bonaerenses el veto al aumento de las jubilaciones

La Cámara de Diputados de la Nación rechazó anoche la insistencia con la ley que establecía un incremento del 7,2% en todas las jubilaciones y pensiones, además de una suba del bono mensual de $70.000 a $110.000.



Con 160 votos afirmativos, 83 negativos y 6 abstenciones, el resultado no alcanzó los dos tercios requeridos para rechazar el veto del presidente Javier Milei, que finalmente quedó ratificado.



La votación se realizó en bloque, desestimando el pedido del radical cordobés Rodrigo de Loredo de votar artículo por artículo la norma que habría llevado el haber mínimo a $446.928 --sumando el bono de $110.000-, mientras que con el veto quedó en $384.305, de acuerdo con los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.



A favor del aumento votaron integrantes de bloques como Unión por la Patria, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre, Izquierda, e incluso algunos miembros de La Libertad Avanza.



En tanto, entre los aliados del Ejecutivo estuvieron legisladores de los bloques de La Libertad Avanza, PRO, UCR y fuerzas aliadas. Además hubo 6 abstenciones, entre ellas la de la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, hoy diputada por la Ciudad de Buenos Aires.







Los bonaerenses que votaron a favor



Constanza María Alonso (Unión por la Patria)

Daniel Arroyo (Unión por la Patria)

Karina Banfi (UCR)

Victoria Borrego (Coalición Cívica)

Santiago Cafiero (Unión por la Patria)

Marcela Campagnoli (Coalición Cívica)

Carlos Daniel Castagneto (Unión por la Patria)

Christian Castillo (PTS-FIT Unidad)

Eduardo Falcone (MID)

Mónica Frade (Coalición Cívica)

Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista FIT)

Daniel Gollan (Unión por la Patria)

Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria)

Rogelio Iparraguirre (Unión por la Patria)

Pablo Juliano (Democracia Para Siempre)

Máximo Carlos Kirchner (Unión por la Patria)

Mónica Litza (Unión por la Patria)

Juan Manuel López (Coalición Cívica)

Mónica Macha (Unión por la Patria)

Facundo Manes (Democracia Para Siempre)

Mario Manrique (Unión por la Patria)

Juan Marino (Unión por la Patria)

Nicolás Massot (Encuentro Federal)

Matías Molle (Unión por la Patria)

Emilio Monzó (Encuentro Federal)

Roxana Monzón (Unión por la Patria)

Micaela Morán (Unión por la Patria)

Cecilia Moreau (Unión por la Patria)

Leopoldo Moreau (Unión por la Patria)

Marcela Marina Pagano (La Libertad Avanza)

Sergio Omar Palazzo (Unión por la Patria)

Marcela Fabiana Passo (Unión por la Patria)

Julio Pereyra (Unión por la Patria)

Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal)

Luciana Potenza (Unión por la Patria)

Agustina Lucrecia Propato (Unión por la Patria)

Fabio José Quetglas (UCR)

Florencio Randazzo (Encuentro Federal)

Vilma Ripoll (MST - FIT Unidad)

Sabrina Selva (Unión por la Patria)

Vanesa Raquel Siley (Unión por la Patria)

Margarita Stolbizer (Encuentro Federal)

Julia Strada (Unión por la Patria)

Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria)

Danya Tavela (Democracia Para Siempre)

Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria)

Brenda Vargas Matyi (Unión por la Patria)

Luana Volnovich (Unión por la Patria)

Hugo Yasky (Unión por la Patria)

Natalia Zaracho (Unión por la Patria)



Los bonaerenses que votaron en contra



Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza)

Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza)

Gabriela Besana (PRO)

María Florencia De Sensi (PRO)

José Luis Espert (La Libertad Avanza)

Alejandro Finocchiaro (PRO)

Lilia Lemoine (La Libertad Avanza)

Lorena Macyszyn (La Libertad Avanza)

Gerardo Milman (PRO)

Guillermo Montenegro (La Libertad Avanza)

Carolina Píparo (La Libertad Avanza)

Cristian Ritondo (PRO)

Javier Sánchez Wrba (PRO)

Juliana Santillán Juárez Brahim (La Libertad Avanza)

Diego Santilli (PRO)

Santiago Santurio (La Libertad Avanza)

María Sotolano (PRO)

Patricia Vásquez (PRO)

Martín Yeza (PRO)