Choque inusual en la Ruta 5: dos vehículos impactaron con una vaca

La Jefatura de Policía Comunal de Alberti informó sobre un inusual siniestro vial ocurrido en la noche del pasado domingo en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 180. Dos vehículos colisionaron contra un bovino que se había escapado de un campo cercano. Afortunadamente, no hubo heridos.

El incidente, ocurrido cerca de las 22:00 horas, un automóvil Volkswagen Suran blanco conducido por Alberto Omar Ortubia (68) y acompañado por Yolanda Montecina (67), ambos de Mercedes, chocó contra un bovino de la raza Aberdeen Angus negro. El animal, según las autoridades, se había salido de un lote lindero a la ruta.

Momentos después, una camioneta Toyota Hilux que circulaba detrás de la Suran, también impactó al mismo animal. La camioneta era conducida por Omar Armando Dangelo (61), oriundo de CABA, quien viajaba con tres acompañantes. Ambos vehículos se dirigían en sentido a Chivilcoy.

Pese a la magnitud del doble impacto, se confirmó que ninguna de las personas involucradas sufrió lesiones. El tránsito en la ruta debió ser asistido y regulado por personal de Vial Chivilcoy para garantizar la seguridad de los demás conductores.

Tras el siniestro, efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) local lograron identificar al dueño del animal. En consecuencia, se labró una infracción al propietario según lo establecido en el artículo 166 del Decreto Ley 10.081, con intervención del Ministerio de Asuntos Agrarios de La Plata.

