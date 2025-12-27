El primer refuerzo: Javier Burrai firmó su vuelta a Sarmiento para la temporada 2026

Entre las fistas y fin de este 2025, Sarmiento confirmó a su primer refuerzo para la temporada 2026 y se trata de un arquero con pasado en el club: Javier Burrai.

El Verde se arma para comenzar con la pretemporada el dos de enero y el nacido en San Nicolás es la primera incorporación anunciada.

Burrai tiene 35 años y firmó contrato por un año para tener su segundo paso por la entidad juninense ya que en la temporada 2016/17 había sido parte del plantel que disputó el torneo de Primera División; en tanto que luego su carrera ascendió notoriamente, sobre todo en Ecuador, primero en Macará y luego en Barcelona para finalmente retornar al país para atajar en Talleres de Córdoba.