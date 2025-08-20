¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

policiales

Despiste en Autovía 7 a la altura del km. 250

El accidente involucró a una mujer oriunda de CABA,que por causas que no fueron confirmadas aunque se presume como consecuencia de la tormenta, despistó y terminó en una zanja.

Por Redacción

Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 18:42

Un accidente en la Ruta 7, en el km. 250, involucró a una mujer oriunda de CABA,que por causas que no fueron confirmadas aunque se presume como consecuencia de la tormenta, despistó y terminó en una zanja.

Viajaba desde La Pampa con destino al AMBA cuando tras perder el control del auto, pasa por el préstamo y termina en el interior de una zanja.

No sufrió más que algún golpe y con el auxilio de efectivos policiales y luego la llegada de una grúa que retiró el vehículo muy dañado, pudo seguir viaje.