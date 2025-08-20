Petrecca: "Más de 110 milímetros caídos en un día provocaron anegamientos y complicaciones en la circulación".

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, aprovechó las redes sociales para comunicar las tareas que el municipio está realizando frente a las intensas lluvias que castigaron a toda la provincia de Buenos Aires.

"Más de 110 milímetros caídos en un día provocaron anegamientos y complicaciones en la circulación", explicó el jefe comunal. Los pedidos para quemel municipio arregle los caminos se multiplicaron a lo largo y ancho del distrito.

"Luego de responder a las situaciones de urgencia, seguimos trabajando para mejorar las calles de los distintos barrios y localidades afectadas. Todos nuestros equipos están en las calles", aclaró.