Petrecca firmó un préstamo con provincia por $1.000 millones para obras de pavimentación y la compra de cinco tractores

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes una reunión con intendentes bonaerenses que suscribieron contratos de leasing para la compra de bienes de capital en sus municipios. Fue en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.

En ese marco, Kicillof afirmó: “A pesar de las enormes dificultades que nos plantea el contexto, seguimos impulsando las políticas y las herramientas que caracterizan a nuestra banca pública: asistimos a los municipios, a las pymes y a los productores para que puedan crecer”. “La función del Banco Provincia no es correr detrás de los vaivenes de la timba financiera, sino trabajar para resolver las necesidades de la gente. Se trata de que su rentabilidad vuelva a sus únicos dueños, que son las y los bonaerenses”, agregó.

En el marco de la “Línea Municipios 2025”, los distritos podrán adquirir maquinarias, equipamiento de construcción, bienes de salud y vehículos, entre otros, con financiamiento hasta 48 cuotas. Ya son 101 los municipios asistidos desde el inicio de la gestión.

Suscribieron los intendentes de Bolívar, Marcos Pisano; de Bragado, Sergio Barenghi; de Campana, Sebastián Abella; de Colón, Waldemar Giordano; de Daireaux, Alejandro Acerbo; de Dolores, Juan Pablo García; de General Arenales, Érica Revilla; de General San Martín, Fernando Moreira; de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz; de Necochea, Arturo Rojas; de Pila, Sebastián Walker; de Pilar, Federico Achával; de Salto, Ricardo Alessandro; de Villarino, Carlos Bevilacqua; y la intendenta interina de Avellaneda, Magdalena Sierra.

Por su parte, Cuattromo subrayó: “Firmamos convenios de leasing con distintos municipios bonaerenses para que puedan adquirir bienes de capital de forma eficiente y, de esta manera, brindar un mejor servicio a los vecinos”. “Es un esfuerzo muy grande el que hace el banco para sostener estas herramientas en una coyuntura muy difícil, ya que las decisiones del Gobierno nacional están impactando negativamente en toda la actividad”, agregó.

Asimismo, a través de la línea Financiamiento para Municipios, el Banco Provincia otorgó un préstamo por $1.000M al municipio de Junín al que suscribió su intendente, Pablo Petrecca, destinados a obras de pavimentación y la compra de cinco tractores.