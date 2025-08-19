Petrecca destacó el trabajo del municipio tras la lluvia

La formación de un centro de baja presión en superficie, fenómeno conocido como ciclogénesis, provocó este martes tormentas y lluvias en Junín y la zona.

"Desde muy temprano todos nuestros equipos están en los barrios para asistir a los vecinos y solucionar los inconvenientes ocasionados por la lluvia." publicó en las redes Petrecca

Y agregó, "Más de 90 milímetros caídos hasta el momento produjeron anegamientos en distintos sectores de Junín."

El Servicio Mteorológico local anuncia la permanencia del alerta Amarillo durante lo que resta de este martes prolongándose hasta la madrugada del miércoles, día en que por efecto del viento se producirá una mejora del tiempo.

El Municipio activó el comité de urgencias desde donde se coordinaron las diferentes intervenciones para dar respuestas, a través de Defensa Civil, a los inconvenientes que se fueron generando a raíz de la gran cantidad de lluvia caída, alrededor de 100 milímetros, en tan pocas horas.

Vale mencionar que el mencionado comité está conformado por todas las áreas municipales y representantes de los servicios de emergencias y de seguridad.

En este sentido, las principales intervenciones tuvieron que ver con la asistencia a vehículos encajados y a alrededor de 15 familias que requirieron asistencia por filtración de agua en sus viviendas.

También y para facilitar el rápido escurrimiento del agua, se activaron en puntos estratégicos de la ciudad las bombas de extracción, como también un operativo de desobstrucción de desagües pluviales que se vieron afectados por residuos arrastrados por el agua.