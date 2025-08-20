Petrecca en campaña: Hoy visita Bragado y busca llevar su "modelo de gestión" a la región

El intendente de Junín y primer candidato a Senador provincial de Somos en la Cuarta Sección Electoral Pablo Petrecca estará este miércoles 20 a las 19 en Bragado.

Desde SOMOS Buenos Aires se ha invitado a los medios de comunicación locales y seccionales a participar de la conferencia de prensa que brindará el intendente de Junín y candidato a senador provincial por la cuarta sección electoral, Pablo Petrecca, en su visita a Bragado.

La presentación del jefe comunal será en el local de SOMOS Buenos Aires, ubicado en Rivadavia 1513, a partir de las 19 horas. "Será una oportunidad para dialogar sobre la propuesta de SOMOS en la provincia, junto a los candidatos locales, de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre", se informó.