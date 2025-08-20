Un hombre y una mujer resultaron aprehendidos por el robo en un comercio

Un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, resultaron aprehendidos tras un allanamiento en el que se secuestraron además elementos en el marco de una denuncia por sustracción de elementos de un local comercial. Asimismo, los uniformados incautaron marihuana y una motocicleta.

El hecho había tenido lugar el pasado 9 del corriente mes, cuando dos personas que se movilizaban en una moto violentaron el ingreso al comercio y sustrajeron un monitor, fiambres, un televisor y botellas de vino.

Personal DDI Junín, tras tareas investigativas y observación material fílmica, estableció la autoría de dos personas que fueron identificadas.

La doctora Vanina Lisazo, fiscal interviniente, avaló lo actuado disponiendo el cumplimiento de los recaudos legales de rigor.