Bozzano: "Te hacés el vivo Leo Juliá y en la vida real sos bien cagón"

La concejal de Fuerza Patria, Clara Bozzano, cruzó a su par del bloque La Libertad Avanza, Leo Julia, quien había ironizado respecto a la prisión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Anoche, dolor abdominal. Diagnóstico probable: apendicitis. Parece que está de moda operarse... Yo sin tobillera", publicó el edil libertario.

Bozzano salió a contestarle y afirmó: "Tobillera le van a poner a Karina tu jefa cuando termine presa por robarle el 3% a los discapacitados. Te haces el vivo Leo Julia y en la vida real sos bien cagón".

"En redes te andas burlando de la salud de la gente, me gustaría saber que opinión tenes de que por culpa de los coimeros de tu gobierno que le robaron el dinero a los discapacitados y cierran el ANDIS. Que culpa tendrán los discapacitados y los trabajadores de la Andis que tujefa Karina sea una cometera. Lacra y casta sos. Hacete cargo del gobierno de mierda que son", afirmó.