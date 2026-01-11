Teléfono para Fiorini y libertarios juninenses: Menem apuntó contra los intendentes "con ímpetu recaudador"

El presidente de la Cámara de Diputados de la nación, Martín Menem, respaldó las declaraciones formuladas por el jefe de gabinete nacional, Manuel Adorni, quien días atrás había apuntado contra los intendentes y las altas tasas que cobran en sus municipios, muchas veces por servicios que no brindan.

"El esfuerzo que hace Nación bajando impuestos para que el emprendedor tenga más libertad, lo tira a la basura cualquier intendente con ímpetu recaudador", afirmó Menem en la red social "X", en lo que se entiende en un claro mensaje a aquellos jefes comunales que cobran tasas de dudosa validez.

En Junín, en la previa al tratamiento del Presupuesto e Impositiva, el ojo estaba puesto en la "Tasa al Combustible", donde el Frente de Todos ya había adelantado su rechazo, por lo que para que este tributo siga vigente era clave el apoyo libertario. Teniendo en cuenta el discurso ante impuestos de Milei, se creía que el bloque de La Libertad Avanza no acompañaría esta tasa, sin embargo, tras un encuentro de los 4 ediles con el intendente Fiorini, confirmaron su respaldo.

"El 2027 es una gran oportunidad para pintar de violeta concejos deliberantes e intendencias de toda la Argentina", afirmó Menem luego de esa afirmación, aunque vale aclarar que en varios municipios, como Junín, los libertarios respaldan aumentos de tasas insólitos.



