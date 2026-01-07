Desde el FR apuntaron contra los concejales libertarios que respaldaron la Tasa al Combustible

Desde el Frente Renovador de Junín apuntaron contra los concejales del bloque de La Libertad Avanza que respaldaron públicamente (y con su voto en el HCD), la polémica Tasa al Combustible.

"En el Concejo Deliberante de Junín, los concejales de La Libertad Avanza acompañan la Tasa a los Combustibles. Una decisión que contradice el discurso nacional de baja de impuestos. Los hechos importan", afirmaron.

Cabe destacar que en la previa se especulaba con que los flamantes representantes libertarios, los 4 que fueron electos en las últimas elecciones, no iban a seguir apoyando esta tasa, sin embargo tras una reunión con el intendente Fiorini cambiaron su postura.