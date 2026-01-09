“La falta de diálogo del Municipio nos impide apoyar el presupuesto”

El bloque de concejales de Fuerza Patria decidió no acompañar la aprobación del Código Fiscal, la Ordenanza Impositiva y el Presupuesto Municipal 2026, por considerar que estas herramientas fueron tratadas sin el diálogo necesario y sin contemplar las propuestas que presentamos para defender a las familias de Junín.

El Presupuesto 2026, que supera los 60 mil millones de pesos, se apoya mayoritariamente en el esfuerzo de la comunidad juninense a través de la recaudación de tasas municipales. Sin embargo, ese esfuerzo no fue acompañado por una discusión profunda sobre las prioridades del gasto ni por medidas concretas de alivio para los sectores más afectados por la situación económica actual.

Desde Fuerza Patria presentamos propuestas orientadas a lograr un esquema más justo y equilibrado, que tenga en cuenta la capacidad de pago de los vecinos, el comercio local, los trabajadores y los jubilados. Lamentablemente, ninguna de estas iniciativas fue incorporada, ni siquiera desde el Ejecutivo Municipal se explicó por qué se rechazaron o no se tuvieron en cuentas nuestros aportes. Esta acción, evidencia la falta de voluntad de diálogo por parte del Municipio y del bloque de concejales del oficialismo.

Entendemos que el Presupuesto no puede analizarse de manera aislada. La forma en que se recauda y la forma en que se gasta son parte de un mismo modelo de gestión. Por eso, al no acompañar el Código Fiscal ni la Ordenanza Impositiva, resulta coherente y responsable no acompañar un Presupuesto que se sostiene sobre esas mismas bases.

Nuestra postura no es una negativa al debate ni a la construcción de consensos. Por el contrario, reafirmamos nuestra vocación de seguir trabajando por un Estado municipal más justo, transparente y cercano a la realidad cotidiana de los vecinos y vecinas de Junín.

Desde Fuerza Patria vamos a continuar defendiendo una gestión municipal que escuche, dialogue y gobierne con sensibilidad social, priorizando las verdaderas necesidades de la comunidad.