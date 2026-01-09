Cristina defendió el apoyo libertario al Presupuesto, Impositiva y Tasa al Combustible

El apoyo del bloque de La Libertad Avanza fue clave para la aprobación del Presupuesto e Impositiva, incluida la polémica Tasa al Combustible que se cobra en la ciudad y que fue un punto de discusión en las últimas semanas.

En ese sentido, quien defendió el voto libertario fue el concejal Diego Cristina, quien aseguró que "desde nuestro bloque somos respetuosos de la gobernabilidad, que nos encontramos con un presupuesto equilibrado, respetando por debajo de la inflación, es por eso que hemos decidido acompañarlo".

En tanto, se refirió también a la Tasa al Combustible, la cual el bloque apoyó: "Vimos lo que pasó con la tasa, con la tasa vial del trazado urbano, desde qué lugar la defendieron, desde una tasa que entró en el 2014, por virtud de la constitucionalidad, de la constitución de la provincia de Buenos Aires, de la autonomía municipal, en su momento la senadora Arata fue que reconoció el carácter por el cual fue creada esa tasa, un fin directamente recaudatorio. Por otro lado, algún concejal también de este cuerpo entendió que se compensaba que debería sacarse la tasa en virtud de la compensación de las remesas que hace la provincia, son remesas que están dadas por ley".

Y en ese sentido, Cristina aprovechó para apuntar contra el gobierno bonaerense, más allá de que la discusión era netamente local: "Tenemos ingresos brutos exorbitantes, tenemos el impuesto de automotor más alto en la provincia de Buenos Aires del país, tenemos un impuesto inmobiliario complementario de dudosa razón constitucional".

"Entonces tenemos que ver desde qué lugar nos paramos y de dónde señalamos. La verdad que nosotros no vamos a hacer oposición por oposición, somos conscientes de los lineamientos que respetamos, que seguimos, vamos a trabajar en pos del ciudadano y siempre respetando un estado eficaz eficiente y mantiendo los alineamientos del partido", concluyó.