El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que dirige el sindicalista Walter Correa, a través de la Resolución 260/2026, impuso a las empresas radicadas en la jurisdicción gobernada por Axel Kicillof “presentar mensualmente información laboral mediante el sistema FUTURO (Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos), a partir de enero de 2027”.

En la resolución, la cartera laboral bonaerense estableció que todos los meses las empresas deberán presentar “una declaración jurada que incluirá información salarial y de jornada laboral, recibos de haberes y comprobantes bancarios de acreditación de salarios, entre otra documentación respaldatoria”.

Esto provocó una reacción airada de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que calificó esa exigencia como “un nuevo retroceso para quienes producen y generan empleo”.

En igual sentido se pronunció el intendente de Junín con pedido de licencia, Pablo Petrecca, quien dejó sus sensaciones en las redes sociales: "Kicillof le pone FUTURO a un formulario que obliga a las pymes bonaerenses a presentar más información, sumar trámites y dedicar más tiempo a la burocracia".

"Mientras el mundo y el propio Estado avanzan hacia la simplificación, la digitalización y la eliminación de trabas, el gobierno de la Provincia parece elegir siempre el camino contrario", aseguró.