Arata: “Las obras del Plan Maestro del Río Salado continúan gracias al compromiso del Gobierno de la Provincia”

En el marco del proceso licitatorio correspondiente a la etapa V del Plan Maestro del Río Salado, la senadora provincial Valeria Arata participó de una reunión de trabajo junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, el Ministro de Asuntos Agrarios, Javier Rodríguez, y el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez.

Al finalizar el encuentro, Arata destacó que “ya se realizó el llamado a licitación y se prevé que la obra sea adjudicada hacia finales de febrero, lo que permitirá que en los próximos meses comiencen los trabajos”. Además, precisó que “la inversión total asciende a 138 millones de dólares, financiados a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) y con aportes del Tesoro Provincial”.

“La licitación comprende las etapas 1 y 2 del Tramo V, que se extiende desde Bragado hasta aguas abajo de la laguna de Rocha, con una longitud de 60,26 kilómetros, atravesando los municipios de Alberti, Bragado y Chacabuco. Además de las obras sobre el cauce del río, el proyecto incluye infraestructura complementaria, como la reconstrucción de siete puentes”, explicó la legisladora.

En ese sentido, Arata remarcó que “es el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof a la cabeza, el que sigue dando respuestas concretas a problemas estructurales de la región, que en este caso dará solución a más de 400.000 hectáreas productivas”.

Asimismo, la senadora del Frente Renovador subrayó la importancia del rol del Estado: “Sin un Estado presente no sería posible llevar adelante obras de esta magnitud, que son clave para la defensa de nuestras ciudades frente a las inundaciones y para el cuidado y desarrollo del sector agropecuario”.

Lo que resta del Tramo V

El Tramo V constituye el segmento final del Plan Maestro del Río Salado y abarca una extensión total de 95,38 kilómetros, correspondientes a las etapas 1, 2 y 3, desde el Canal del Este de la laguna de Bragado hasta la descarga de la laguna El Carpincho, atravesando los municipios de Alberti, Bragado, Chacabuco y Junín.

El proyecto contempla además la intervención sobre 10 puentes —ocho carreteros y dos ferroviarios— y la obra de cierre de la laguna de Rocha.

En este tramo, la iniciativa apunta a la recuperación de aproximadamente 400 mil hectáreas productivas, con un enfoque integral de gestión ambiental, garantizando la conservación y permanencia de los humedales de la región.

Finalmente, se informó que la etapa 3, con una extensión de 35,12 kilómetros, que atraviesa los municipios de Chacabuco y Junín, será ejecutada en una próxima fase del plan de obras.