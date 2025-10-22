Concejales cruzaron a Petrecca: "Atribuirse logros en desmedro de los demás no es el camino"

Este martes el intendente Pablo Petrecca convocó a distintas instituciones para celebrar la continuidad de la obra sobre el paso nivel de avenida Rivadavia, a raíz de la decisión del Gobierno NAcional.

Llamativamente no fue invitado el Concejo Deliverante de Junín y desde el mismo, un grupo de concejales mostró su disconformidad señalándole al intendente Petrecca los distintos reclamos que curzaron desde ese Órgano: "Es de toda la comunidad, motorizado por vecinos y comerciantes que tomaron la iniciativa y contaron con el acompañamiento de instituciones representativas de la ciudad#.

El Honorable Concejo Deliberante de Junín aludiendo al reinicio de las obras del Paso Bajo Nivel marcó su posición respecto a la conferencia brindada por el Jefe comunal.

El comunicado sostiene que “ante la conferencia de prensa citada por el Departamento Ejecutivo Municipal, en la obra del paso bajo nivel de calle Rivadavia —a la que no ha sido invitado ningún miembro del Honorable Concejo Deliberante, este cuerpo considera necesario recordar que fueron numerosas las acciones y labores llevadas adelante por el Concejo, en especial la comunicación que cita y fundamenta la resolución del Juez Federal de Junín, mediante la cual se emplazó al Poder Ejecutivo Nacional a reanudar la obra paralizada.

El reclamo por la puesta en marcha de la obra ha sido y es de toda la comunidad, motorizado por vecinos y comerciantes que tomaron la iniciativa y contaron con el acompañamiento de instituciones representativas de la ciudad.

Durante todo este tiempo, cada uno de los que intervinieron puso su parte, siempre con el objetivo de lograr una respuesta favorable para los vecinos y vecinas de Junín.

Por ello, quienes suscriben entienden que atribuirse logros en desmedro de los demás no es el camino, y que la mezquindad política no puede ser parte de la construcción de un Junín bicentenario.

El reinicio de la obra es un éxito de toda la comunidad de Junín. A favor: Petraglia, Bozzano, Palma, Sierra, Muffarotto, Leiva, Itoiz, D’Andrea, Veronelli”.