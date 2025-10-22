Dos muertos tras un violento choque entre una camioneta y un camión en el Acceso Oeste

Dos personas perdieron la vida esta mañana tras un brutal accidente ocurrido a la altura del kilómetro 42 del Acceso Oeste, en la localidad bonaerense de Moreno. El siniestro, que involucró a una camioneta y a un camión, generó una gran conmoción y mantuvo cortado el tránsito durante varias horas.

De acuerdo con las primeras informaciones, la camioneta —una Nissan Frontier 4×4— circulaba en sentido hacia Luján cuando, por causas que aún se investigan, chocó de lleno contra la parte trasera de un camión Scania. Tras el impacto, el vehículo menor perdió el control y volcó sobre la autopista.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad muestran la magnitud del golpe: la camioneta quedó completamente destrozada y apoyada sobre uno de sus laterales. Bomberos, peritos viales y personal de Seguridad Vial trabajaron durante toda la mañana para asistir en la zona y determinar las circunstancias del hecho.

El tránsito fue finalmente liberado pasado el mediodía, luego de varias horas de interrupción total. Las autoridades continúan investigando las causas del choque en Moreno, mientras familiares y testigos intentan reconstruir los últimos momentos previos al impacto.