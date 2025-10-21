Trabajadores de la Unnoba adhieren al paro nacional universitario

La Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (ATUNNOBA) anunció su adhesión al paro nacional universitario convocado por FATUN para este martes 21 de octubre, en el marco del estado de alerta y movilización que se mantiene en todo el sistema universitario público del país.

La decisión fue adoptada tras el plenario de Secretarias y Secretarios Generales y la reunión del Consejo Directivo Nacional de FATUN, realizada el pasado 15 de octubre, encabezada por su secretario general, Sergio Merkis, y con la participación del titular de ATUNNOBA, Jorge Mendoza.

Según informaron desde el gremio, la medida responde a “la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional en el marco de las negociaciones paritarias”.

Desde ATUNNOBA señalaron que la situación “afecta de manera directa el funcionamiento de las universidades nacionales y el poder adquisitivo de los trabajadores no docentes”, y remarcaron que el paro nacional busca visibilizar la problemática y exigir una pronta solución.

“Los no docentes seguimos firmes en nuestro reclamo por la defensa de los derechos laborales y por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. La unidad del sector es la herramienta fundamental para sostener la universidad pública, gratuita e inclusiva”, destacaron desde la organización gremial.

El paro nacional dispuesto por FATUN alcanza a todas las universidades nacionales del país y contempla la paralización total de actividades durante la jornada del martes. En la UNNOBA, ATUNNOBA confirmó su plena adhesión a la medida y llamó a sus afiliadas y afiliados a acompañar el reclamo de manera activa.