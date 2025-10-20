Sergio Massa: “Este domingo 26 de octubre, votá la bandera argentina, fuerte y al medio”

En un nuevo video difundido en redes, el principal referente del Frente Renovador, Sergio Massa, explicó de forma clara y directa cómo votar este domingo 26 de octubre, tras el cambio en el sistema electoral.

Con tono cercano, Massa enseñó las dos formas más simples de votar a Fuerza Patria para frenar a Milei: “La primera es contar hasta siete. Como el 7 de septiembre, cuando empezamos a frenar a Milei. En la columna siete, la cruz a Jorge Taiana y Jimena López”. Y agregó: “La segunda forma es ir fuerte en la columna del medio”. Y finalizó el video: “El 26 de octubre, votamos Fuerza Patria para frenar a Milei”.