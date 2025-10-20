Fatal incendio en Ascensión: Una mujer falleció y dos resultaron heridas

Un incendio de gran magnitud se desató este fin de semana en un comercio de Ascensión. El mismo tuvo lugar en horas del domingo por la tarde provocando la destrucción total de un supermercado ubicado en la esquina de avenida San Martín y calle Belgrano.

El saldo fue una persona fallecida, dos heridas y pérdidas materiales totales, según lo informado.

A causa de la magnitud del fuego y del derrumbe, según informó el medio local Dale Rosca, una mujer que había quedado atrapada entre los escombros falleció.

Las primeras versiones señalaron que el fuego se había iniciado en el depósito del comercio.

En pocos minutos las llamas se propagaron rápidamente por toda la estructura, generando una densa columna de humo.

Varias dotaciones de Bomberos debieron trabajar durante varias horas. La situación no fue fácil de controlar.

La estructura edilicia del comercio está “a punto de colapsar” señalaron oficialmente.

Formaron parte del operativo efectivos de Rojas, Colón, Ferré, Arenales y Arribeños.