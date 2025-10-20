Más de cien ladrillos de marihuana,  clorhidrato de cocaína y armas secuestradas en Junín Chacabuco y el conurbano

“Los procedimientos se dieron cita en la madrugada y fueron el corolario de una investigación llevada adelante por la Justicia Federal de Junín que duró más de dieciocho meses y donde se procedió a la incautación de gran cantidad de material estupefaciente, armas de fuego, dinero en efectivo entre otros elementos de interés investigativo, como asimismo a la detención de los principales involucrados en la actividad investigada”, informaron las autoridades.

El operativo, de más de doce horas de duración, fue encabezado por la Delegación Antinarcóticos de Junín y contó con la participación de casi cien efectivos policiales, incluyendo personal de apoyo de ciudades vecinas y grupos especiales. Las medidas fueron dispuestas por el juez federal Dr. Pedro Plou, en el marco de la causa 6616/24, con intervención del fiscal federal Dr. Eduardo Vara.

La investigación se inició en abril del año pasado, tras una denuncia que señalaba a una persona alojada en una unidad penal de Junín, por su presunta vinculación con una red de venta de drogas. Las pruebas recolectadas a lo largo de la causa permitieron desarticular una estructura delictiva dedicada al transporte, distribución y comercialización de estupefacientes, con epicentro en Chacabuco y conexiones con el conurbano bonaerense.

Durante los allanamientos se secuestraron más de cien ladrillos de marihuana prensada, clorhidrato de cocaína fraccionada y a granel, numerosas armas de fuego —entre ellas una pistola ametralladora—, balanzas de precisión y de gran escala, además de aparatos de telefonía celular utilizados por los investigados. También se incautaron teléfonos pertenecientes a los internos de la Unidad Penal N° XIII, quienes continuaban operando desde el interior del establecimiento.

Por orden judicial fueron detenidos:

Matías Vacca Mitti (35)

Laura Belén Montenegro (30)

Priscila Milagros Vidal (19)

Marta Lorena Guevara (38)

Débora Martínez (36)

Jonathan Erik Guzmán (35)

Los seis acusados permanecen alojados en dependencias policiales a disposición del Juzgado Federal de Junín, imputados por infracción al Artículo 5° de la Ley Nacional de Drogas N° 23.737, y serán trasladados para prestar declaración indagatoria en las próximas horas.

