Más de cien ladrillos de marihuana,  clorhidrato de cocaína y armas secuestradas en Junín Chacabuco y el conurbano

“Los procedimientos se dieron cita en la madrugada y fueron el corolario de una investigación llevada adelante por la Justicia Federal de Junín que duró más de dieciocho meses y donde se procedió a la incautación de gran cantidad de material estupefaciente, armas de fuego, dinero en efectivo entre otros elementos de interés investigativo, como asimismo a la detención de los principales involucrados en la actividad investigada”, informaron las autoridades.
El operativo, de más de doce horas de duración, fue encabezado por la Delegación Antinarcóticos de Junín y contó con la participación de casi cien efectivos policiales, incluyendo personal de apoyo de ciudades vecinas y grupos especiales. Las medidas fueron dispuestas por el juez federal Dr. Pedro Plou, en el marco de la causa 6616/24, con intervención del fiscal federal Dr. Eduardo Vara.La investigación se inició en abril del año pasado, tras una denuncia que señalaba a una persona alojada en una unidad penal de Junín, por su presunta vinculación con una red de venta de drogas. Las pruebas recolectadas a lo largo de la causa permitieron desarticular una estructura delictiva dedicada al transporte, distribución y comercialización de estupefacientes, con epicentro en Chacabuco y conexiones con el conurbano bonaerense.
Durante los allanamientos se secuestraron más de cien ladrillos de marihuana prensada, clorhidrato de cocaína fraccionada y a granel, numerosas armas de fuego —entre ellas una pistola ametralladora—, balanzas de precisión y de gran escala, además de aparatos de telefonía celular utilizados por los investigados. También se incautaron teléfonos pertenecientes a los internos de la Unidad Penal N° XIII, quienes continuaban operando desde el interior del establecimiento.
Por orden judicial fueron detenidos:
- Matías Vacca Mitti (35)
- Laura Belén Montenegro (30)
- Priscila Milagros Vidal (19)
- Marta Lorena Guevara (38)
- Débora Martínez (36)
- Jonathan Erik Guzmán (35)
Los seis acusados permanecen alojados en dependencias policiales a disposición del Juzgado Federal de Junín, imputados por infracción al Artículo 5° de la Ley Nacional de Drogas N° 23.737, y serán trasladados para prestar declaración indagatoria en las próximas horas.
Nota chacabucoenred