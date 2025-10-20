Detienen a un hombre en Lincoln por un hecho de abigeato en Junín

Un nuevo caso de abigeato fue esclarecido en las últimas horas gracias al trabajo conjunto del Comando de Prevención Rural Junín, con la coordinación de la Sub Coordinación Zonal de Seguridad Rural Lincoln y la intervención de la Fiscalía N° 4 del Departamento Judicial Junín.

El hecho ocurrió en un establecimiento rural del Cuartel XI de Junín, donde autores ignorados faenaron un animal vacuno de raza Aberdeen Angus. El propietario del campo fue alertado por un vecino y, al recorrer el lugar, halló restos del animal.

La investigación

A partir de las tareas de campo y rastros observados, los investigadores orientaron la pesquisa hacia un empleado de un campo vecino, logrando reunir elementos suficientes para solicitar un allanamiento de urgencia.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda de la zona rural de Bermúdez, partido de Lincoln, donde se obtuvieron resultados positivos: se incautaron prendas con manchas de sangre, cuchillos, bolsas con restos hemáticos, pelaje vacuno y una camioneta Chevrolet C10 vinculada al hecho, informaron fuentes policiales y de la secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín.

El sospechoso, una persona mayor de edad y con domicilio en la ciudad de Junín, fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia, quedando notificado por los artículos 60 y 308 del Código Procesal Penal