Tras el vuelco de un camión con cerdos cerca de Chacabuco, se "llevaron" la carga

Un lector de Distrito Interior captó y envió estas imágenes a dicho medio que muestran el estado de destrucción en que quedó este camión jaula qie circulaba por la Ruta 7 cargado de cerdos, varios de los cuales murieron en el lugar, otros, deambulas alrededor de la unidad.

El chofer que viajaba proveniente de la zona de Roberts, Partido de Lincoln, es de Ascensión, y estaría fuera de peligro.

Tras el vuelco del camión cargado con cerdos, la gente comenzó a llegar al lugar donde había apenas tres policías que nada pudieron hacer para que se llevaran la carga.

Una vez que la gente comenzó a llevar y cargar lo que podía, la segueidad en el lugar debió centrarse en que no hubiera un nuevo accidente, ya que el desplazamiento de vehículos, incluso tirando carros, y de personas representaba un riesgo mayor y permanente

Fuente distritointerior