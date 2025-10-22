Kicillof afirmó en General Pinto que “la casta está feliz con Milei” y advirtió sobre la crisis económica

El gobernador Axel Kicillof visitó General Pinto junto al intendente interno, Fernando Rodríguez, y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera. La jornada incluyó encuentros con la comunidad en el Centro de Jubilados y Pensionados "Valerio Caraballo", una recorrida por las obras de viviendas en la "Quinta de Delisio" y una visita al Taller Protegido de Producción (TPP).

Desde el interior bonaerense, Kicillof lanzó duras críticas al Gobierno Nacional, asegurando que "la casta está feliz con Milei" mientras la economía real se deteriora. "Si Javier Milei se tomara el trabajo de conocer el interior, de conocer el trabajo que se hace en cada institución, no predicaría lo de destruir el Estado", sentenció el mandatario, quien enfatizó que la supuesta "libertad" que pregona el Presidente "es una condena o una esclavitud" para las familias que dependen de la educación y la salud pública.

En línea con las críticas, Kicillof lamentó la "crueldad" del gobierno central, mencionando el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de sensibilidad frente a las familias endeudadas. "Esto no se vio nunca en la historia", afirmó, y convocó a la ciudadanía a "ponerle un freno a este gobierno" en las próximas elecciones, para que Milei "no gobierne encerrado ni gobierne otro país, sino para las provincias argentinas".

Por su parte, Alexis Guerrera reforzó el mensaje de defensa de la gestión provincial. El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense destacó la "sensibilidad" de Kicillof, quien "está completando hoy la quinta vuelta a la Provincia", en contraste con la "insensibilidad del gobierno nacional". Guerrera fue enfático al señalar que "sin Estado no hay salud en los distritos, ni educación, ni centros integrales de protección ni centro de Jubilados".

Además, Guerrera alertó sobre la situación de los sectores más vulnerables: "Nuestras personas con capacidades diferentes están siendo las más discriminadas por este gobierno nacional". El líder legislativo cerró su intervención pidiendo el compromiso ciudadano para "seguir defendiendo un Estado presente" y votar a "Fuerza Patria".