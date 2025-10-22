Un joven resultó herido tras ser atacado con un arma tipo tumbera para robarle

Un joven vivió una tensa situación cuando fue agredido con fines de robo.

La víctima, relató la situación que le tocó vivir y en la que salvó su vida milagrosamente.

Según detalla el portal de noticias junin24, “Yo venía caminando por calle Entre Ríos y se me acerca un pibe que me pide un cigarro”, comienza relatando la víctima de la agresión.

Al instante, “me doy cuenta que no es lo que quería. Le pegó un empujón y él me saca un arma blanca”.

Era “una cuchilla tipo tumbera que tenía con un trapo, envuelta”.

En medio de la desesperación, “salgo corriendo y cuando veo que lo tenía cerca me tiro al piso a propósito. Tenía miedo que me apuñale”, recuerda el joven.

Ahí fue cuando “Me pega tres puntazos. Dos en la cabeza y uno en la nuca”.

La víctima, cada vez más desesperada y ya lastimado, volvió a ponerse de pie intentando escapar de un violento que por su actitud, no se detenía ante nada.

Entonces sí, el agredido cayó y volvió a recibir ataques con el arma tipo tumbera.

“Me tiró varios puntazos. Me cortó la nariz, debajo del ojo y otro debajo de la ceja”.

Recién entonces y cuando la víctima presentaba no menos de seis lesiones producidas con el arma blanca, el desconocido se iba a alejar de las inmediaciones de la Plaza San Cayetano.

Una situación violenta en extremo, la noche del sábado, poco antes de las 23 horas, que terminó con la víctima, de 28 años, en el hospital, lugar al que llegó luego de ser asistido por el SAME.

Una allegada al joven, preocupada por su amigo, señalaba que “le tiró a matar. Todas las heridas las recibió en la cabeza y la cara”.

Nota junin24