El FR de la Cuarta encaró una fuerte campaña por el uso de la BUP

Las y los dirigentes del Frente Renovador de la Cuarta sección electoral encararon una campaña de fuerte presencia territorial y digital para mostrar a los vecinos cómo se usa la Boleta Única de Papel (BUP), el sistema electoral que debuta estas elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Siguiendo el ejemplo de Sergio Massa, el líder del espacio que forma parte de Fuerza Patria, intendentes, legisladores y dirigentes de los distritos del noroeste salieron a difundir la campaña "Fuerte al medio".

El presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera; la senadora electa Valeria Arata; el funcionario del ministerio de Trabajo y dirigente de Pehuajó, Mateo Rossi; y los intendentes de Chacabuco, Darío Golía, y Rivadavia "Juanci" Martínez, fueron algunos de los referentes que salieron a copar las calles y las redes con la campaña.

Como también el interino de General Pinto, Fernando Rodríguez; el presidente del HCD de Nueve de Julio, Sebastián "Chachi" Malis y Esteban "Tete" Naudín; y los dirigentes de Lincoln, Bernardo Baccello y Jorgelina Carmisciano; Carlos Tejedor, Lisandro Hernández; Trenque Lauquen, Lucas Castrillón y Bárbara Rossi; Bragado, Julio Sciascio y Jorge "Chapu" Fernández; Rivadavia, Sebastián Hernández; General Viamonte, Mauricio Franco y Juan Defendente; y General Arenales, Claudio Adrián Urio.

"Contá hasta 7 y marcá", fue la estrategia a la que apelaron a través de los diversos videos y encuentros explicativos. Además, explicaron a las y los vecinos por qué elegir la propuesta electoral que encabezan Jorge Taiana y Jimena López, como una alternativa para ponerle freno a las políticas del Gobierno nacional.