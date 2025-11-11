Este sábado una nueva edición de la Feria Comunitaria

Se trata de un espacio que se enfoca en la venta de verduras, frutas, productos orgánicos y frescos para la mesa de los juninenses, cuidando el bolsillo, donde también participan emprendedores y artesanos locales

Para poder acceder a los bolsones de verduras, hay que encargarlos previamente. Esta vez, contiene acelga, rúcula, lechuga, verdeo, albahaca, 1 kg de tomate y 1 kg de zapallitos a un valor de $10.000. El encargue se hace al 2364 – 678197 hasta el jueves 13/11

La feria se llevará adelante en la Plaza de los Inmigrantes (Av. San Martín y Pra Junta) el sábado 15 de noviembre de 11.00 a 13.00 hs

La actividad ferial está organizada por la agrupación Movimiento Mayo y la CTA de los Trabajadores, ambas vinculadas a la concejala Francina Sierra.

“La Feria Comunitaria es un espacio donde a través de un sistema de compras colectivas, podemos reducir los costos, y así cuidar el bolsillo de los vecinos y vecinas. Y a la vez, fomentar el trabajo de agricultores familiares, emprendedores y artesanos, algunos de ellos egresados de nuestro Centro de Formación Laboral Nº 402” explicó Francina Sierra