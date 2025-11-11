¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ciudad

Este sábado una nueva edición de la Feria Comunitaria

Se trata de un espacio que se enfoca en la venta de verduras, frutas, productos orgánicos y frescos para la mesa de los juninenses, cuidando el bolsillo, donde también participan emprendedores y artesanos locales

Por Redacción

Martes, 11 de noviembre de 2025 a las 09:10

Se trata de un espacio que se enfoca en la venta de verduras, frutas, productos orgánicos y frescos para la mesa de los juninenses, cuidando el bolsillo, donde también participan emprendedores y artesanos locales

Para poder acceder a los bolsones de verduras, hay que encargarlos previamente. Esta vez, contiene acelga, rúcula, lechuga, verdeo, albahaca, 1 kg de tomate y 1 kg de zapallitos a un valor de $10.000. El encargue se hace al 2364 – 678197 hasta el jueves 13/11

La feria se llevará adelante en la Plaza de los Inmigrantes (Av. San Martín y Pra Junta) el sábado 15 de noviembre de 11.00 a 13.00 hs

La actividad ferial está organizada por la agrupación Movimiento Mayo y la CTA de los Trabajadores, ambas vinculadas a la concejala Francina Sierra.

“La Feria Comunitaria es un espacio donde a través de un sistema de compras colectivas, podemos reducir los costos, y así cuidar el bolsillo de los vecinos y vecinas. Y a la vez, fomentar el trabajo de agricultores familiares, emprendedores y artesanos, algunos de ellos egresados de nuestro Centro de Formación Laboral Nº 402” explicó Francina Sierra