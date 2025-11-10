El Industrial se consagró campeón del Desafío Eco YPF

La Escuela de Educación Técnica N°1 de Junín volvió a hacer historia en el Desafío Eco YPF.

El equipo del colegio juninense integrado por alumnos y docentes de la institución se consagró campeón del Desafío Eco YPF 2025 desarrollado en Concepción del Uruguay, la competencia nacional que reúne a escuelas técnicas de todo el país en torno a la construcción y puesta en pista de autos eléctricos de emisión cero.

A medida que fueron transcurriendo los días de competencia, lograron:

El sábado: Cuarto puesto en Setup Challenger, llegaron a la segunda ronda en 1/8 millas, Octavos en Flaying lap.

El domingo; Séptimos en Sprint femenino y Primeros en Endurance.

El primer puesto de la edición 2025 fue para la Técnica 1 “Antonio Bermejo” de Junín; el segundo para la Técnica Nro. 35 “Ing. Eduardo Latzina” de CABA; y el tercero para la Técnica 8163 de Chabás, departamento de General López, en la provincia de Santa Fe.

Los premios especiales fueron para la Técnica 8 “Ing. Ángel Gallardo” de Avellaneda (innovación tecnológica); Instituto La Salle Florida de Vicente López (ingeniería); Instituto Industrial “Pablo Tavelli” de Mar del Plata (diseño); y Técnica 3 de Concepción del Uruguay (espíritu deportivo).

Las pruebas se desarrollaron el 8 y 9 de noviembre en el autódromo de la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.