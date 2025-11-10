Marcha del Orgullo en Junín: “El sueño es lograr una ciudad donde realmente reine la igualdad y la dignidad”

El sábado 8 de noviembre se realizó en Junín la sexta edición de la Marcha del Orgullo, una manifestación festiva que congrega a integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y que se realiza de forma anual en la zona céntrica de nuestra ciudad.

En el marco de esta celebración, Sebastián Miraglia, uno de los organizadores de la jornada y reconocido integrante de la comunidad LGBTIQ+, remarcó que, entre los objetivos, “el sueño es lograr una ciudad donde realmente reine la igualdad y la dignidad”.

Miraglia expresó: “La marcha nos permite cerrar el trabajo de todo un año de la organización Orgullo Junín y lógicamente es muy importante para expresar reclamos y para denunciar lo que estamos viviendo”.

Amplió: “Además es sumamente importante que este tipo de marchas se realicen en nuestra ciudad. Representan una reparación histórica y nos permiten visibilizar a nuestro colectivo y también empezar a pensar que se deben generar desde el gobierno municipal políticas públicas que mejoren la calidad de vida de nuestro colectivo”.

Remarcó: “A veces los resultados no se ven en lo inmediato y cuando es así me gusta pensar en que estamos generando las condiciones para que las infancias que vienen pueden tener una mejor ciudad, que las nuevas generaciones puedan vivir en una ciudad donde realmente reine la igualdad y la dignidad”.

Completó: “También considero que la manera de transformar a nuestra ciudad, de lograr mejores condiciones es siempre desde la lucha”.

“Creo que la mejor manera es manifestarse en comunidad, en las salidas colectivas y entender que hay una organización que abraza y que cree que las diversidades pueden tener un lugar importante”, apuntó.

Por último, Miraglia dejó su punto de vista sobre la sociedad actual y al respecto expresó: “Me preocupa la instalación nuevamente de los discursos de odio. Esto se está dando en nuestra ciudad y sinceramente te da miedo. Por eso es importante la organización y la lucha”.

Añadió: “Los discursos de odio pueden generar el temor a poder manifestarse, a decir a quién aman. Pero nosotros estamos convencidos que el amor vence siempre al odio”.

“Y que no importan los obstáculos que nos quieran poner, no importa las veces que nos quieran volver esconder en el armario, porque de ahí vamos a salir. Vamos a salir para seguir luchando y para seguir resistiendo”, finalizó.