Pegó de entrada y se queda en Primera

Sarmiento venció a Instituto de Córdoba por dos a uno y logró la permanencia en la máxima categoría. El Verde anotó los dos goles antes de los 10 minutos (Insaurralde y García) y Moreyra descontó en la segunda parte, en un juego correspondiente a la décima quinta y anteúltima jornada del Torneo Clausura.

Ahora, el objetivo es clasificar a los octavos de final, privilegio al que hoy estaría accediendo por el virtual descenso de San Martín de San Juan.

Con dos cambios, uno de último momento (Suhr por Díaz-se lesionó en el calentamiento) Sava volvió a utilizar el 4-4-2 para enfrentar el 5-2-3 de Oldrá.

La táctica y las especulaciones de lo que podían hacer uno y otro en el partido se modificaron a los dos minutos ya que Insaurralde se levantó en el segundo palo para conectar el tiro de esquina enviado por Contrera y acomodar la pelota junto al palo izquierdo para gritar gol.

El Verde no se quedó con la ventaja, empujó a la Gloria hacia su propio arco y tres minutos más tarde se puso dos a cero. Otro centro de Contrera fue pasado, el rebote quedó en el borde del área, García llegó para rematar y tras un desvío la pelota fue a parar adentro del arco.

Luego de ese arranque furioso, la necesidad del visitante emparejó el trámite a partir de la participación del doble contención para conectar con los delanteros. Sin embargo, Vigo comenzó a ser importante apareciendo como interior y hasta tuvo un remate entrando al área que tapó Roffo.

El partido tenía acciones en los dos arcos y Córdoba pudo descontar en dos oportunidades. Primero con un tiro cruzado, casi en el área chica, que Acosta contuvo en dos tiempos de manera brillante ya que el tiempo para reaccionar era exiguo. Después, el propio delantero, también en el área, encontró el balón picando tras un tiro de esquina pero ejecutó por arriba del travesaño.

Los juninenses se enfocaron en las persecuciones y en las faltas sin pelota (no advertidas por el árbitro) para neutralizar y fastidiar al rival que estaba cada vez más cerca de Acosta. Pero otra vez, Vigo surgió en ataque para habilitar a Morales Bravo que definió, aunque Alarcón fue al piso para rechazar y de ese tiro de esquina Roffo le sacó el gol a Frías.

El primer tiempo se fue con un remate de Lodico que picó para complicar a un Acosta que resolvió bien poniendo el cuerpo detrás de las manos para enviarla al córner.

Oldrá realizó dos variantes y pasó al 4-2-3-1 buscando mayor protagonismo ofensivo. No obstante, los avances del visitante no prosperaban y antes de los diez el que movió el banco fue Sava, que hizo ingresar a Pratto por Frías.

A diferencia de otros partidos, Sarmiento evitó el repliegue si no era impuesto por el rival y tras una gran jugada colectiva García estuvo lúcido, para optar por el pase a Pratto antes que el remate, pero el disparo del delantero rebotó en un defensor en su camino hacia el arco.

La cosa no mejoraba para los cordobeses y el técnico seguía buscando soluciones en los sustitutos pero cada vez que Vigo cruzaba la mitad había peligro. Primero salió a pura gambeta aunque no acertó en el pase final y más tarde el que hizo una enorme jugada fue Gómez que lo vio solo por la derecha. El lateral entró al área y remató pero Roffo tapó arriba.

El cansancio, el ir y no encontrar terminaron por retrasar al equipo que a los pocos minutos de esa situación vio como Moreyra empalmaba la pelota desde el borde del área y la acomodaba junto al palo para descontar.

A los 25 minutos, el técnico eligió armar una línea de cinco con Seyral para intentar despejar los envíos aéreos pero quedó solo Pratto adelante, demasiado aislado y sin acompañante veloz para las contras porque tanto Contrera como Suhr estaban más cerca de Acosta que del delantero.

Recién en los minutos finales, el uruguayo logró sostener la pelota y sacar algunas faltas que le permitieron respirar al equipo y al público que seunieron en el final para gritar y festejar que Sarmiento es de Primera y de Primera no se va.

Síntesis:

Sarmiento 2: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Jonatan Gómez, Manuel García, Gabriel Díaz; Iván Morales Bravo y Franco Frías. DT: Facundo Sava.

Cambios: 54’ Lucas Pratto por Frías. 70’ Carlos Villalba y Agustín Seyral por Morales Bravo y Gómez. 79’ Yair Arismendi por Vigo.

Amonestados: 32’ Insaurralde. 51’ Contrera. 70’ Gómez. 87’ García.

Goles: 2’ Insaurralde. 6’ García.

Instituto 1: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Elías Pereyra; Ignacio Méndez, Gastón Lodico; Alex Luna, Jhon Córdoba y Manuel Romero. DT: Daniel Oldrá.

Cambios: 45’ Stéfano Moreira y Matías Fonseca por Zalazar y Méndez. 60’ Jeremías Lázaro y Matías Gallardo por Lódico y Luna. 81’ Jonás Acevedo por Pereyra.

Amonestados: 53’ Moreyra.

Goles: 67’ Moreyra.

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Eva Perón.

Nota: Federico Galván.