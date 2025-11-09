Color y diversidad en la Sexta Marcha del Orgullo en Junín

La sexta edición de la Marcha del Orgullo en Junín se consolidó como una vibrante jornada de reivindicación, reuniendo a más de un centenar de personas que llenaron las calles céntricas con color, música y un fuerte mensaje a favor de la igualdad y la diversidad.

El evento, impulsado por organizaciones LGBTIQ+ locales, inició con una "Vigilia Orgullosa" en Casa Eva Perón, que incluyó actividades culturales y una muestra fotográfica, sentando las bases para la celebración principal.

El desfile central recorrió arterias importantes como Roque Sáenz Peña, Arias y Rivadavia, transformando el recorrido en una pasarela de expresiones artísticas y reclamos por los derechos.