Así se vivió la semana previa y así se viven estas horas, antes del partido entre Sarmiento e Instituto.

A las 19:20 de este domingo, cuando comience el encuentro, todo el pueblo sarmientista espera que sea con un marco imponente para apoyar al equipo y poder lograr la ansiada permanencia cuando quede una fecha por disputar, pero también habrá una especial atención puesta en la tabla de la Zona B, ya que el Verde tiene ciertas posibilidades de clasificar a octavos de final. El partido contará con el arbitraje de Ariel Penel.

En los papeles, ninguno de los dos viene en un buen momento ya que el Verde suma tres sin tirunfos y la Gloria dos, pero ambos se mantienen con chances de clasificación. El local tiene 16 y está a tres de San Martín de San Juan (19), que si desciende liberaría ese cupo, y el visitante 15. Los juninenses (31) ya zafaron en la tabla de los promedios y en la tabla anual tienen por debajo a los sanjuaninos (28) que empataron el sábado, Godoy Cruz (28), que se mide con Atético (31), en Tucumán, y Aldosivi (27-visita a Banfield).

En ese contexto, Facundo Sava recupera a Carlos Villalba para esta jornada dado que finalmente fue sancionado por una fecha y no por dos como había publicado el boletín 6777 de AFA en su mometo; además, también vuelve Joel Godoy tras cumplir la suspensión y arrancará en el equipo titular.

Accesos

Para este partido los accesos a la popular serán por Avendia Arias y Primera Junta y por Avenida República y Arias; en tanto que para las plateas el habitual ingreso por Calle Pringles. Las puertas del estadio se abrirán a las 17.30 horas.

Probables formaciones:

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Godoy; Jonatan Gómez, Villalba o Manuel García, Gabriel Díaz; Julián Contrera, Iván Morales Bravo y Yair Arismendi. DT: Sava.

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Lucas Rodríguez; Alex Luna, Ignacio Méndez, Gastón Lodico; Jhon Córdoba y Luca Klimowicz. DT: Daniel Oldrá.

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Eva Perón.