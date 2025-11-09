Detienen al hombre que se apoderó de objetos de tres menores, mediante el uso de un arma de fuego

Tras una investigación de efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Segunda, un sujeto de 21 años fue detenido en el barrio Villa Belgrano. El hombre se apoderó de objetos de tres menores de edad, mediante el uso de un arma de fuego.

A través de un análisis de cámaras de seguridad, el autor del hecho fue identificado y se le secuestró una bicicleta con la que realizó el robo. Además, mediante un allanamiento en la vivienda, se secuestraron prendas de vestir sustraídas, una moto investigada por robo y municiones de distintos calibres.

Por ello, se procedió a la aprehensión del hombre por los delitos de encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego. Fue trasladado a la sede de la Comisaría Segunda por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.

Segundo caso

Luego de un allanamiento en el barrio San Antonio, un delincuente de 28 años, oriundo de Pergamino, fue aprehendido por un hecho delictivo de sustracción de objetos de un galpón ubicado en Barrio Norte. El autor del ilícito ya poseía una orden de detención por robo agravado en Pergamino.

En el marco de una investigación realizada por efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Segunda, se dio con la identidad del hombre y se procedió a un allanamiento en el domicilio. Efectivos del Grupo Motorizado SASU secuestraron prendas de vestir y una moto guadaña robada. El autor del hecho fue trasladado a la sede policial por el delito de hurto agravado por escalamiento, y puesto a disposición de la justicia.

El delincuente poseía un pedido de detención por el delito de robo agravado por efracción requerido por la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Pergamino por un caso ocurrido allí.

Otra aprehensión

Un hombre de 28 años fue aprehendido por robo de dinero de un supermercado del barrio Los Almendros, del cual era empleado.

Efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Primera llevaron adelante el procedimiento, en el que se recuperó parte del dinero sustraído y otros objetos. El delincuente fue trasladado a una sede policial por el delito de hurto.

Un hecho más

En el marco de operativos de control en varios accesos de la ciudad, un hombre de 38 años, oriundo de la provincia de Entre Ríos, fue aprehendido por infracción a la ley de drogas.

El sujeto fue trasladado a una sede de la policía y puesto a disposición de la justicia, luego de que se le secuestrara un envoltorio con marihuana.