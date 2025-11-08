Colecta solidaria para ayudar a una niña juninense en tratamiento oncológico

Catalina tiene solo 7 años y su sonrisa ilumina a todos los que la conocen. Hace poco más de dos años, ella y su familia llegaron a Estados Unidos desde Argentina a través de un programa de intercambio que le permitió a su madre enseñar en un programa bilingüe, un sueño que toda la familia apoyó desde el principio.

Hoy, están viviendo la peor pesadilla de cualquier familia. Lo que comenzó como un simple dolor de estómago y fiebre leve rápidamente se convirtió en una visita a urgencias y un diagnóstico devastador: neuroblastoma, un tipo de cáncer que se origina en las células nerviosas.

Catalina está recibiendo atención en el Hospital Infantil Levine en Charlotte, donde ya ha comenzado un tratamiento intensivo de quimioterapia e inmunoterapia, a cargo de un increíble equipo de médicos y profesionales de la salud.

Esta campaña de recaudación de fondos busca aliviar la carga financiera mientras su familia se dedica por completo al cuidado de Catalina. Las donaciones ayudarán a cubrir los gastos inesperados que conlleva este tratamiento largo y exigente, así como la pérdida de ingresos mientras sus padres dedican todo su tiempo y energía a estar a su lado.

Catalina es increíblemente fuerte, y su familia se aferra a la fe y la esperanza. Están profundamente agradecidos por el amor, las oraciones y el apoyo que ya han recibido.

Su papá Pablo Chelilo es abogado y su mamá María Eugenia Guerrero es profesora de inglés y docente.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el siguiente enlace: 👉 https://gofund.me/86d226ce5

Para quienes deseen colaborar desde Argentina, se habilitó una cuenta local a nombre de María Eugenia Guerrero, con el alias todosporcatu y el CBU 0070097930004013736726.

Los aportes realizados en el país también serán destinados a cubrir los gastos médicos y de manutención de Catalina y su familia durante el tratamiento en Estados Unidos.