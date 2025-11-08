Confirman cambios en el estacionamiento de Av. San Martín

El Concejo Deliberante juninense aprobó el proyecto que propone prohibir el estacionamiento sobre las plazas en las calles transversales de la avenida San Martín, con el objetivo de mejorar la seguridad vial

La Comisión de Obras, Servicios Públicos, Planeamiento, Transporte y Tránsito ya había aconsejado su aprobación por unanimidad. El proyecto fue elevado por la Dirección de Movilidad, dependiente de la Secretaria de Obras Públicas.

Marcelo Balestrasse, ex secretario de Obras Públicas del Gobierno de Junín y actual concejal del bloque Somos, se expresó al respecto en una charla con Grupo La Verdad: “Agradezco el acompañamiento de todos los ediles, bloques y concejales, porque en cualquier proyecto que tenga que ver con la seguridad vial no se discute ideología”, señaló.

El entrevistado aclaró que “no se prohíbe estacionar sobre San Martín, en el sentido longitudinal de la avenida, eso sigue igual. El cambio es entre manos”.

“Desde Primera Junta hasta República, la gente se acostumbró a estacionar en las calles tranversales, como Paso, Pringles y otras, de las manos de las plazas. De esa manera, se crean barreras urbanas de visibilidad de norte a sur y se producen accidentes por interrupción en el cono de visibilidad de personas que vienen más rápido de lo permitido”, explicó Balestrasse.

Por lo tanto, la medida abarca principalmente a las calles transversales en el tramo desde Primera Junta hasta República, aunque la ordenanza indica desde General Paz hasta Capitán Vargas. Dicha zona es una de las que trae más inconvenientes en materia de tránsito, debido a que los vehículos que estacionan sobre las plazas, plazoletas y bulevares obstruyen la visión de quienes circulan por la avenida.

La modificación en el sistema de estacionamiento de San Martín busca evitar accidentes, agilizar la circulación y mejorar la seguridad vial de los conductores y peatones en una de las zonas más importantes y comerciales de la ciudad.