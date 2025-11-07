Franja Morada se impuso de manera contundente a la Libertad Avanza en las elecciones del centro de Estudiantes de la UNNOBA

Desde el miércoles 5 al viernes 7 de noviembre, se desarrollaron las elecciones para Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la UNNOBA.



En esta oportunidad, se disputaban la conducción del Centro de Estudiantes dos agrupaciones estudiantiles, la histórica Franja Morada, y una nueva agrupación estudiantil, vinculada a la Libertad Avanza.



Luego de tres días de votación en las ciudades de Junín, Pergamino y Gral. Viamonte, este viernes se realizó el escrutinio arrojando un triunfo de la Franja Morada, por más del 65% de los votos.



Facundo Cabral, presidente electo, manifestó "estamos muy orgullosos y agradecidos con nuestros compañeros de la UNNOBA por ratificar el trabajo realizado como representantes estudiantiles. La Universidad Pública está atravesando un contexto difícil, y nosotros tenemos claro que el desafío es estar cerca de los alumnos acompañándolos para garantizar su desarrollo académico y egreso, de la mejor manera posible. Estamos todo el año, no solo para las elecciones".



"Nuestra agrupación siempre fue protagonista en el crecimiento y el desarrollo de la UNNOBA, en está nueva etapa, seguiremos profundizando esa tarea. " cerró Facundo Cabral, estudiante de ciencias económicas.



En la elección, de la cual participaron unos 2000 estudiantes, Franja Morada confirmó que seguirá en la conducción de todos los Centros de Estudiantes de la UNNOBA durante el 2026.



Presidentes: Facundo Cabral (CECEJS), Clarisa Palma (CET) y Miqueas Spolidori (CECANA). Resultados oficiales en elecciones.unnoba.edu.ar