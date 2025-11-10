Dimarco dio detalles de cómo será el nuevo centro comercial para Junín

El predio ubicado sobre la calle Uruguay, entre avenida Rivadavia y Alberdi, está siendo reacondicionado para convertirse en un centro comercial con características inéditas para Junín. Para ilustrarlo mejor, la iniciativa presenta cierta similitud con Distrito Arcos, en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires y se desarrollará en un predio de 10.000 metros cuadrados.

El lugar corresponde a las instalaciones de la ex bodega Giol, posteriormente Fecovita, cerradas desde hace ya varios años.

Al respecto, el empresario juninense, Eduardo Dimarco, habló con Grupo La Verdad y contó en qué situaciones están los trabajos realizados hasta el momento: “Vienen muy bien. Ya empezamos con las tareas de limpieza y reacomodamiento. Es un lugar que siempre estuvo bien cuidado, por ejemplo los techos y las canaletas están impecables. La empresa que estaba, Fecovita, lo tenía en muy buenas condiciones. Pero, obviamente, ahora está un poco feo por falta de pintura y demás”.

Para comenzar de lleno con las obras en el nuevo centro comercial, se debe esperar primero la finalización o las etapas finales de los trabajos en el viaducto. “Estamos colaborando para que la obra del bajo nivel siga en pie y avance con pasos agigantados. Mientras antes termine, antes vamos a tener novedades sobre el centro comercial”, dijo el entrevistado al medio periodístico

Acerca de esa obra, expresó que “estamos contentos con los avances. El primer puente por donde va a pasar el tren ya tiene puestos los durmientes. Las grúas ya colocaron los puentes para finalmente hacer el túnel. Quiere decir que la obra no para. La estética del lugar ya cambió en pocos días”.

En cuanto a tiempos previstos, indicó que “estamos esperando que nos hagan la entrega de la posesión del lugar. Ya está lista, solo falta coordinar para no obstruir en nada en las tareas del bajo nivel. Cada vez necesitan menos de ese lugar, que era un acopio de material y maquinaria, porque ya están todos los equipos trabajando en el viaducto. Ni bien nos den la posesión definitiva vamos a empezar, dependemos de eso”.

“Estamos ansiosos. Nosotros tenemos locales comerciales del otro lado de Rivadavia y sabemos lo que es sufrir todos estos años por la baja de circulación producto de la obra del bajo nivel. Así y todo, los comerciantes pudieron sobrevivir a todo lo que nos pasó”, agregó.

Asimismo, sostuvo que el centro comercial “va a terminar de unir a los juninenses. Era horrible cuando se decía ‘yo soy de este lado de las vías’. Ojalá que eso se termine y sea un solo Junín. Y ojalá que el día de mañana alguna otra parte de los talleres ferroviarios se pueda convertir en un nuevo paso en la mitad del ferrocarril”.

Y añadió: “Junín siempre fue una ciudad mercantil por excelencia y vive de los comercios. Levantó mucho la economía barrial: antes se iba al supermercado y ahora al negocio de barrio”.

Por último, brindó detalles sobre las marcas interesadas, con las cuales se busca cerrar los acuerdos. “Hablamos con la cadena Kentucky, que está trabajando en un proyecto macro y quiere poner en Junín su cabecera central para después avanzar en más lugares de la zona. También hay unas marcas de ropa que están muy interesadas y estarían confirmadas. Ninguna de estas marcas están en Junín, eso es importante. No van a ser competencia directa sino que van a fortalecer el lugar”, dijo.

Habría contactos con franquicias gastronómicas, de servicios y de entretenimientos. Incluso, varias firmas comerciales ya visitaron la ciudad. Se trata de marcas conocidas por su presencia en shoppings, de reconocimiento nacional e internacional. Las conversaciones avanzadas con las empresas que llegarían a Junín dan cuenta de que el proceso hacia el centro comercial avanza lento, pero firme

