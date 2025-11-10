Accidente en ruta 7: Una mujer y dos chicos internados en el hospital de Chacabuco

El accidente ocurrió durante la madrugada de este lunes en el kilómetro 174 de la ruta 7, entre Chacabuco y Carmen de Areco. Un SUV Renault Duster, en el que viajaban dos adultos y dos niños, despistó por motivos que aún se investigan.

Una ambulancia del SAME trasladó al Hospital Municipal de Chacabuco a una mujer de 40 años y a dos menores de 8 y 11 años. Según informaron fuentes médicas, la mujer habría sufrido una lesión en uno de sus brazos. El vehículo tiene patente del partido bonaerense de San Martín.

Fuente elchacabuquero