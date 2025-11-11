Fiorini apuesta a la continuidad y llama a "construir sobre lo ya construido"

El presidente del Concejo Deliberante, Juan Fiorini, destacó la importancia del diálogo, la unidad y el trabajo conjunto, y convocó a “construir sobre lo ya construido”.

Además, Fiorini también felicitó a todas las integrantes de “Gauchadas” por el gran compromiso, vocación y solidaridad con la que trabajan en beneficio de distintas instituciones de la comunidad, como lo hicieron en su momento con la Escuela Técnica N°1, el Taller Protegido y el Hospital.

Junto con las integrantes de “Gauchadas” también participaron del acto funcionarios municipales, concejales, autoridades de la Federación de Sociedades de Fomento, de la Asociación de Colectividades de Junín y vecinos de la comunidad. Además de la plantación del ceibo, también hubo lugar para bailes y danzas tradicionales.

Al tomar palabra frente a todos los presentes, Ana Piccinelli, una integrantes de la agrupación “Gauchadas”, manifestó que “hace 30 años atrás se nos ocurrió formar esta agrupación junto a amigas de la vida, como Ana Eusebi y Ana Piegari quien lamentablemente ya no está entre nosotros”, y agregó: “Convocamos en un primer momento a unas 100 mujeres a participar de una cena con fines solidarios y a partir de ahí seguimos trabajando en beneficio de la comunidad”.

Seguidamente, Piccinelli expresó que “este es un grupo que tiene a la solidaridad como principio rector y hemos trabajado mucho a lo largo de estos 30 años, con mucho esfuerzo de parte de cada integrante”, y continuó: “Logramos hacer nueva la biblioteca del Colegio Industrial hace unos años, trabajamos para el Taller Protegido para la colocación de su techo y también para las voluntarias del hospital con quienes nos iniciamos”.

Además, expuso que “es una emoción muy grande la que sentimos porque llegar a los 30 años de vida con una institución no es para nada fácil, somos un grupo de amigas que no tenemos una comisión, pero que todas mostramos una gran predisposición para hacer cosas en beneficio de las instituciones de Junín”. En continuidad, Ana Piccinelli agradeció al Municipio por el acompañamiento y dijo que “se hicieron cargo para terminar el techo de una obra que con mucho esfuerzo llevamos adelante y queremos continuar con este trabajo conjunto cuando Juan Fiorini asuma la gestión”.

“Pedimos permiso a la Municipalidad para hacer el pozo para plantar este ceibo que constituye nuestra flor nacional en la plaza ‘René Favaloro’, y ellos enseguida se pusieron a disposición y se ocuparon de todo lo necesario para que podamos llevar a cabo este acto, así que les estamos muy agradecidas”, expresó.

A su turno, Juan Fiorini, presidente del HCD, declaró que “para mí es una alegría poder compartir este evento que surgió por idea e iniciativa de una institución como ‘Gauchadas’, con la cual compartimos muchos valores en común y quiero destacar el gran compromiso y la solidaridad con la que trabajan, porque no es fácil hoy en día encontrar a gente que decidan ceder su tiempo en beneficio de los demás y hacer ‘gauchadas’ como su nombre lo indica”.

Asimismo, Fiorini destacó la presencia de la Federación de Sociedades de Fomento y la Asociación de Colectividades y afirmó: “Son todas instituciones que cumplen un rol similar en cuanto a estar a disposición de las necesidades de los demás, propensas al trabajo interinstitucional y que están dispuestas también a la articulación con el Municipio”. En continuidad, señaló que “para nosotros es un orgullo compartir esta fecha especial por el Día de la Tradición, recordando nuestros valores identitarios, costumbres, cultura y plantando un emblema nacional como es el ceibo”.

A su vez, el titular del HCD indicó que “tenemos que seguir trabajando todos juntos en este Junín que nos une a todos y, más allá de las diferentes ideas que cada uno pueda defender, lo importante es poder dialogar y construir sobre lo ya construido. Debemos trabajar bajo el mismo objetivo que es hacer que Junín y todas las localidades del partido sigan creciendo y todos los juninenses podamos vivir cada vez mejor, Este es mi compromiso y el de todo el equipo del Gobierno de Junín”. Luego, remarcó que “siempre van a contar con nosotros para seguir trabajando de esta manera porque es la mejor forma de construir hacia adelante”.

A modo de cierre, Juan Fiorini expuso que “los invito a seguir construyendo la ciudad que todos queremos con respetos y valores, mirando para atrás hacia la cultura y lo que nos identifica, pero también hacia adelante que es un poco lo que representa simbólicamente esta plantación del ceibo en esta plaza”.