Presupuesto municipal 2026: Cuánto cobrará el flamante intendente Juan Fiorini a partir de enero

Este miércoles ingresó al Concejo Deliberante local el proyecto de Presupuesto 2026 para el municipio de Junín, el primero que tendrá el flamante intendente Juan Fiorini, cuñado del actual jefe comunal, Pablo Petrecca.

Días atrás, la secretaria de hacienda, Lorena Linguido, informó que el monto del presupuesto municipal para el 2026 asciende a 60.160 millones de pesos, lo que representa un 25% más que el año 2025.

En lo que tiene que ver con la masa de recursos, Linguido confirmó a Grupo La Verdad que son "un 55% son generados por la recaudación de las tasas y un 45% la coparticipación que baja desde la provincia y demás ingresos que son de libre disponibilidad del municipio".

Y uno de los puntos clave del proyecto es el de la masa salarial, cuestión que preocupa a los empleados municipales. Es en ese sentido que según el documento, al que accedió Junín Digital, el intendente tendrá un sueldo básico mensual de $ 5.542.320.