La CGT Seccional Junín designó a Nicolás Gauna como su nuevo asesor letrado ad honorem

La Confederación General del Trabajo (CGT) Seccional Junín informa la designación del abogado juninense Nicolás Gauna como nuevo asesor letrado ad honorem.

Mediante este comunicado, que contempla la firma de los secretarios generales Andrés Mansilla, Eduardo Diotti y Miguel Gauna, se informa que: “En virtud del avance del Gobierno Nacional sobre la legislación laboral y el ataque permanente sobre los derechos laborales es que resulta indispensable para esta Delegación Regional Junín contar con la asistencia letrada de un profesional del derecho”.

Por consiguiente: “Dicha asistencia nos permitirá contar con las herramientas legales indicadas para defender acabadamente los derechos de los trabajadores que esta entidad protege y representa”.

“Atento a lo expuesto, el abogado Nicolás Gauna manifestó su voluntad de prestar sus servicios profesionales a esta confederación y asistir a los trabajadores que requieran los asesoramientos ante la CGT”, se detalla en el informe.

Para completar, desde la CGT Junín comunicaron que: “Dicho letrado ya cuenta con antecedentes de servicios al movimiento obrero de nuestra regional en defensa de los trabajadores y además actualmente conduce la delegación Junín del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, organismo indispensable como herramienta de lucha”.

Por último, desde la entidad gremial remarcaron la importancia de dejar confirmada la compatibilidad en las funciones de Nicolás Gauna, en su tarea ad honorem como asesor letrado de la CGT Seccional Junín y su labor como delegado regional del Ministerio de Trabajo bonaerense.

Méritos suficientes

En el marco de esta designación, el secretario general de la CGT Junín, Andrés Mansilla, expresó: “Nicolás (Gauna) es un profesional que ya ha demostrado su aporte para defender los derechos de los trabajadores. Consideramos que tiene méritos suficientes para ocupar este rol tan importante”.

Añadió: “Para nosotros es un profesional de suma confianza y ante la realidad que hoy atraviesan los trabajadores, de continuo ataque e intenciones de recortar derechos, nos parece muy importante contar con su asesoramiento”.

“Hoy tenemos que estar más unidos que nunca ante las embestidas constantes del gobierno de Milei. Esa unión nos va a permitir una mayor resistencia y una mayor defensa contra los derechos que nos quieren arrebatar”, finalizó Mansilla.



FUENTE:

CGT Seccional Junín.