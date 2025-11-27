Recuperan 33 hectáreas usurpadas en Rincón del Carpincho

Recientemente, el Municipio de Junín logró recuperar la posesión de un inmueble de casi 33 hectáreas en Rincón del Carpincho, luego de un proceso judicial de 20 años, iniciado a fines de 2015

El lugar estaba usurpado de manera irregular por un matrimonio del sector privado. Tras el desalojo, volvió a ser patrimonio municipal.

Lisandro Benito, quien actualmente está al frente de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Junín, estuvo a cargo del área legal y técnica del municipio durante gran parte del periodo que llevó este proceso legal.

“El caso de Rincón del Carpincho, se trata de un inmueble de casi 33 hectáreas, cercano a Laplacette, donde originalmente funcionó un hotel y era un lugar recreativo. Había un matrimonio ocupándolo por muchos años. Habían ingresado como una especie de concesionarios y se quedaron, nunca los retiraron ni se quisieron retirar”, comentó Benito a laverdad