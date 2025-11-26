Aprehensiones durante el fin de semana largo en Junín

En el marco de las reuniones de coordinación que se llevan a cabo entre la Policía de Seguridad, la Secretaría de Seguridad y la AMSV del Gobierno Local, con motivo de los dispositivos de seguridad a implementarse los fines de semana, para esta ocasión uno acorde a las características por tratarse de un feriado largo, se planificaron una serie de operativos para distintos puntos de la ciudad tendientes a prevenir todo tipo de delitos y faltas. Se incrementó la presencia policial en las calles mediante la implementación de operativos estáticos y dinámicos, identificación de personas y vehículos en espacios verdes, barrios, zona céntrica, corredor nocturno, rutas y accesos a la ciudad.

En barrio San Martín, efectivos policiales de UPPL, en horas de la madrugada momentos en que llevaban a cabo tareas preventivas en dicho sector de la ciudad, procedieron en calles Alberdi y San Lorenzo a la identificación de un sujeto de 18 años de edad a quien le secuestraron en su poder envoltorio con marihuana. El mismo fue trasladado a sede policial por infracción a la Ley 23.737 y puesto a disposición de la Justicia.

Otro procedimiento se llevó a cabo en horas de la tarde en una vivienda de calle Ricardo Rojas al 800 aproximadamente del barrio Bicentenario. Hasta allí acudieron rápidamente efectivos del Comando de Patrullas, que se hallaban afectados a recorridas preventivas en ese barrio, y procedieron a la aprehensión de un sujeto de 26 años de edad, hijo de la dueña de la vivienda tras amenazar a la misma. Asimismo fue aprehendida la pareja de este sujeto tras establecerse que la misma posee medidas cautelares de acercamiento e ingreso al domicilio. Los aprehendidos fueron trasladados a sede de Comisaría Segunda, en el caso del sujeto por el delito de Amenazas, mientras que la mujer por el delito de Desobediencia, y puestos a disposición de la Justicia.

Un nuevo procedimiento se dio en horas de la madrugada en calle Gaucho Argentino al 500 aproximadamente del barrio Villa del Parque. Allí, efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Primera procedieron a efectivizar la detención de un sujeto de 29 años de edad, sobre quien pesa dicha medida en el marco de causa caratulada Lesiones leves calificadas y Desobediencia, a requerimiento del Juzgado Correccional de Junín. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Primera y puesto a disposición de la Justicia.

En horas de la noche, efectivos del Cuerpo de Bici Policías de UPPL, momentos en que se hallaban realizando tareas preventivas en zona céntrica, procedieron en Av. San Martín y Gral. Paz a la identificación de un sujeto de 34 años de edad, oriundo de la localidad de Gral. Pinto, estableciéndose a través del sistema informático policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 que el mismo posee pedido de captura activo por el delito de Lesiones leves calificadas a requerimiento del Juzgado Correccional número 2 de Junín. El mismo fue trasladado a sede policial y puesto a disposición del magistrado requirente.

Otro procedimiento se llevó a cabo en horas de la tarde en Av. San Martín y R. S. Peña. Allí, efectivos del Cuerpo de Bici Policías de UPPL procedieron a la identificación de un sujeto de 18 años de edad, a quien le secuestraron un envoltorio con marihuana y otro con cocaína. Se procedió al traslado del mismo a sede de Comisaría Primera por infracción a la Ley 23.737 y fue puesto a disposición de la Justicia.

Otra aprehensión surge tras una denunciada radicada en sede Comisaría Primera, en donde un ciudadano denunció que en horas de la tarde fue amenazado con un arma de fuego y agredido físicamente por el hermano de la ex pareja de su hijo, momentos en que se hallaba en su vivienda ubicada en calle Cte. Seguí del Barrio San Francisco. Tras ello, investigadores de Comisaría Primera solicitan a la fiscalía en turno orden de allanamiento de urgencia para una vivienda ubicada en cercanías a la de la víctima, la que fue inmediatamente otorgada y diligenciadas por los pesquistas en forma conjunta con efectivos del Grupo Motorizado SASU, UPPL y Comando de Patrullas. Efectivizada la manda arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de un revólver calibre 32 y a la aprehensión del sindicado de 20 años de edad. Se procedió al traslado del mismo a sede de Comisaría Primera por el delito de Amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, y fue puesto a disposición de la Justicia.

Otro procedimiento se realizó en horas de la mañana, en un domicilio de calle Lebensohn al 1300 aproximadamente, del barrio Ricardo Rojas. En el lugar mencionado, efectivos del Comando de Patrullas procedieron a la aprehensión de un sujeto de 20 años de edad, de nacionalidad paraguaya, con un amplio prontuario policial, quien instantes antes había ingresado a una vivienda deshabitada, ello previo violentar puerta de acceso y ser visto por los vecinos. Asimismo, se le secuestró en su poder un arma de utilería tipo pistola 9mm. Se procedió al traslado del mismo a sede de Comisaría Primera por el delito de Robo en tentativa con uso de arma de utilería, y fue puesto a disposición de la Justicia.

Otra aprehensión se efectivizó en una vivienda de calle Sanabria, del barrio Resero Norte, en horas de la mañana. Hasta dicho lugar arribaron efectivos del Comando de Patrullas que se hallaban recorriendo la zona y procedieron a la aprehensión de un sujeto de 26 años de edad, quien se hallaba en la vivienda propiedad de su progenitora con quien posee medidas cautelares dispuestas por la Justicia, a quien le secuestraron además en su poder un cuchillo. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Segunda por el delito de Desobediencia y fue puesto a disposición de la Justicia.

Otro procedimiento fue llevado a cabo por investigadores de Comisaría Segunda tras una denuncia por amenazas radicadas en sede de Comisaría Segunda. En dicha causa se investiga a personas que amenazaban a otras por retrasos en pagos de créditos y se hacían presentes en los domicilios promoviendo dicha acción para que abonen las sumas adeudadas, inclusive más de la que debían. Tras ello, los pesquistas solicitan dos órdenes de allanamiento a la fiscalía interviniente, las que fueron otorgadas y diligenciadas en forma conjunta con efectivos del Grupo Motorizados SASU. La primera de ellas en un domicilio de calle Cte. Seguí al 500 aproximadamente, del Barrio San Francisco, en donde mora una mujer de 23 años de edad, secuestrándose allí un teléfono celular Apple Iphone, dos cuadernos con anotaciones varias y una motocicleta marca Honda XR color roja y blanca utilizada al momento del hecho. Se procedió a la aprehensión de la misma por el delito de Amenazas y se la trasladó a sede policial para ser puesta a disposición de la Justicia. En la restante diligencia, la que se llevó a cabo en un domicilio de este medio, si bien no se logró dar con el morador se procedió al secuestro de un teléfono celular marca Motorola E7I y agregado a las actuaciones labradas.

Se registraron varias aprehensiones en el dispositivo de seguridad implementado en el Parque Borchex, con motivo del evento denominado “Cumbia Fest”. En uno de los procedimientos realizados, efectivos policiales dispuestos en uno de los sectores de control procedieron a la aprehensión de cinco personas, tres de ellas de 18, 19, y 23 años de edad, mientras que las dos restantes de 15 y 16 años. En poder del menor de 15 años se le secuestró un objeto contundente, más precisamente una manopla de metal. Al momento de la aprehensión los mismos se hallaban en estado de ebriedad alterando el orden público. Se procedió al traslado a sede policial, labrándose actuaciones por infracción a los artículos 38, 73, 74 Y 72 de la Ley 8031. Otra aprehensión se realizó momentos en que efectivos policiales procedieron a la aprehensión de dos menores de 14 y 15 años de edad, quienes se hallaban confrontando en estado de ebriedad, alterando el orden, incitando a la pelea. En poder del joven de 14 años se secuestró una manopla y una navaja. Los mismos fueron trasladados a sede policial por transgredir lo normado en los artículos artículos 38, 73, 74 Y 72 de la Ley 8031. También, en calle Lartigau y colectora, efectivos del Grupo Motorizado SASU procedieron a la aprehensión de un sujeto que se hallaba ocasionando desorden alterando el orden público. El mismo fue trasladado a sede policial por infracción al artículo 74 de la Ley 8031, y puesto a disposición de la Justicia.

Se continúan llevando además operativos en los distintos ingresos a la ciudad, tales como A. Rodríguez y subida del puente (Villa del Parque – Centro) Bto. de Miguel y Ruta Nac. 7, Bto. de Miguel y Ruta Nac. 7, Ruta Nac. 7 y Circunvalación, Av. de Circunvalación y Av. Alvear y Ruta Nac. 188 Km 264. Los mismos son tendientes a controlar el gran caudal de personas y vehículos que ingresan a la ciudad y además con el fin de dar con aquellas que posean impedimentos legales en su contra o con rodados que posean pedidos de secuestros activos.

Fuente laverdad