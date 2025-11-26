Kicillof recorrió los avances de obra de una nueva escuela secundaria

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este miércoles los avances de obra de una nueva escuela secundaria que formará parte del Polo Educativo “Nueva Esperanza” en Lomas de Zamora. Fue junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; el intendente local, Federico Otermín; y la jefa de gabinete municipal, Sol Tischik.

En ese marco, el Gobernador afirmó: “En este barrio estamos haciendo todo lo que para Javier Milei sería un sacrilegio: impulsamos la obra pública para construir una escuela que les va a brindar mejores oportunidades a los pibes y las pibas de Lomas de Zamora”. “Aquí se demuestra que es falso que nuestro pueblo pida menos Estado: este polo educativo es la respuesta a una comunidad que lucha por sus derechos”, agregó.

“Lo que estamos discutiendo no son teorías económicas, sino hechos concretos de la realidad: el Gobierno nacional tiene 80 obras de escuelas paralizadas en nuestra provincia”, sostuvo Kicillof y agregó: “Nosotros no gobernamos bajo esa lógica austríaca y libertaria: trabajamos para que aquí no haya un terreno baldío, sino una institución pública bonaerense que les permita a las familias del barrio soñar con un futuro mejor”.

Con una inversión de $2.060 millones, el edificio contará con tres plantas en las que se distribuirán seis aulas, laboratorio, SUM, dependencias administrativas y patio. El polo educativo, donde actualmente funciona el Jardín de Infantes N°952 inaugurado en 2023, viene a dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos que no contaban con oferta educativa pública en la zona.

Por su parte, Sileoni remarcó: “Para mí ha sido un honor acompañar a este Gobierno provincial que inauguró 292 edificios escolares, creó 1.330 nuevas aulas y equipó otras 8.000: con trabajo, compromiso y obra pública estamos construyendo una nueva esperanza”. “No vamos a permitir que el Gobierno nacional destruya los lazos de la comunidad. En la Provincia hay otra manera de entender al Estado: es estando presente para mejorar la vida de los y las bonaerenses”, concluyó.

“El jardín de infantes ya es una realidad y ahora estamos avanzando con una nueva escuela secundaria en este polo educativo: es nuestro compromiso defender la escuela pública y generar más oportunidades para que todos los pibes y pibas de Lomas de Zamora puedan estudiar en las mejores condiciones”, subrayó Otermín.

Por último, Kicillof sostuvo: “Nunca vamos a cambiar nuestras prioridades: en la provincia de Buenos Aires, el Estado es el instrumento de un pueblo que necesita más y mejor educación, salud, seguridad y trabajo”.

Estuvieron presentes también el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el senador Adrián Santarelli; y el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat.