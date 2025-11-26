Presentación de un nuevo mamógrafo en el Colegio de Médicos

El pasado jueves 20 se realizó, en el auditorio “Dr. Darío Abraham” del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Distrito VI, la presentación de la Dra. Mariana Moreno, especialista en imágenes mamarias, quién disertó sobre el tema “Lo pequeño importa” Microcalcificaciones y el poder de la mamografía.

En dicha reunión, que contó con la presentación de un mamógrafo Selenia Dimensions Hologic y la organización de Sanatorio Imágenes, Sanatorio Junín, se brindó un detallado informe sobre la importancia de los controles preventivos y la efectividad del diagnóstico que brinda el nuevo Mamógrafo.

Numerosos profesionales como residentes, ginecólogos, obstetras y especialistas en diagnóstico por imágenes se hicieron presentes y tuvieron a su alcance la información necesaria y actualizada de la nueva tecnología que posibilita obtener un diagnóstico preciso en los casos a tratar.

Una vez mas, el Colegio de Médicos de Junín, fue sede de la presentación de importantes especialistas y elementos técnicos que redunden en beneficio de la salud de la comunidad.