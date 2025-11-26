LLA Junín oficializa su bloque: Rocío Cayzac presidirá la bancada libertaria de 4 integrantes

El espacio La Libertad Avanza de Junín ha formalizado la conformación del bloque a partir del 10 de diciembre en el Honorable Concejo Deliberante. El nuevo grupo estará integrado por Juan Manuel Cornaglia, Diego Cristina, Leo Juliá y Rocío Cayzac. No será parte la actual edil Belén Veronelli, aliada al petrequismo.

Desde LLA Junín manifestaron su compromiso con "defender las ideas de la libertad" y aseguraron que "el cambio deja de ser discurso y pasa a ser acción" en el próximo período legislativo.