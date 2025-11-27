Kicillof y Alonso encabezaron el Encuentro del Sistema Provincial de Emergencias en Plaza Moreno

En el marco de la conmemoración por el Día Nacional de la Defensa Civil, el gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves el Encuentro del Sistema Provincial de Emergencias en la Plaza Moreno de la ciudad de La Plata, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso; el director provincial de Defensa Civil, Fabián García; y el intendente local, Julio Alak.

De la jornada participaron más de 60 distritos, organismos provinciales y municipales de Defensa Civil, bomberos voluntarios, ONGs y representantes de universidades y organizaciones sociales. Con más de 100 stands, se realizaron tareas de capacitación, demostración operativa y promoción de la participación ciudadana, ejes del compromiso y la capacidad de respuesta de la Provincia de Buenos Aires frente a las emergencias.

El despliegue logístico incluyó un helicóptero del Ministerio de Seguridad que realizó demostraciones aéreas, camionetas 4x4 y camiones de comando, drones para vigilancia y embarcaciones para simulaciones de rescate acuático. Además, se llevaron a cabo actividades interactivas y demostraciones como simulacros de evacuación, prácticas de RCP y primeros auxilios, y rescates con cuerdas en estructuras colapsadas, entre otras.

El Día Nacional de la Defensa Civil se conmemora en homenaje al trabajo solidario y coordinado de los equipos de Defensa Civil que brindaron asistencia tras el terremoto ocurrido en Caucete, San Juan, el 23 de noviembre de 1977.

También estuvieron presentes los intendentes de Salliqueló, Ariel Succurro; de Las Flores, Alberto Gelene; el secretario de Seguridad local, Diego Pepe, y el presidente de la Cruz Roja, Diego Tipping.